Loredana Berté, pugno allo stomaco del Vaticano. "Assenza di morte", il prete che la fa inorridire, una foto sconvolgente

"AMORE porta con sé il senso poetico latino dell’assenza della morte. A-MORS: assenza di morte. L’amore è un valore assoluto ed è UNIVERSALE! Non ha bisogno di benedizione alcuna. In questo nuovo medioevo, lasciamo che continuino a benedire la morte". Così commenta, via Instagram, Loredana Berté la decisione del Vaticano che ha dichiarato di non poter benedire le coppie omosessuali, definendolo un peccato. Loredana Bertè che ha così deciso di pubblicare una foto sui social dove si vede un prete che benedice dei fucili. Immagine forte che è un vero e proprio pugno nello stomaco.

Anche Elton John qualche giorno fa aveva commentato il no della Congregazione per la Dottrina della fede sulla benedizione delle coppie omosessuali, accusando il Vaticano di ipocrisia per aver condannato le unioni gay e, al tempo stesso, aver lucrato sul film Rocketman, dove si parla anche della felicità raggiunta dopo il matrimonio con il compagno David Furnish.

“Come può il Vaticano rifiutarsi di benedire le unioni gay perché ‘sono un peccato’, ma allo stesso tempo trarre profitto dall’aver investito milioni in ‘Rocketman’ che celebra la felicità che ho raggiunto dal mio matrimonio con David??”. Questo il commento del cantante nel suo intervento social, condiviso anche da tantissimi follower. Il cantante infatti aveva allegato un articolo al suo post per spiegarne il contenuto: con la notizia secondo cui il Vaticano è diventato socio di Lapo Elkann con un fondo basato a Malta il quale, tra le varie operazioni, avrebbe investito quattro milioni per finanziare opere cinematografiche tra cui proprio il film 'Rocketman' sulla vita di Elton John.

