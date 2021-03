Non è l'Arena, Vauro ridicolizza Andrea Scanzi: "Si è vaccinato? Poteva contrarre solo il Vanesio Virus"

21 marzo 2021 a

a

a

Vauro stende Andrea Scanzi. Ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, domenica 21 marzo, il vignettista ha bacchettato l'amico che si è vaccinato nonostante non rientri tra le persone che hanno la priorità. "Il virus che può aver contratto Scanzi è il Vanesio Virus", ha commentato ironico Vauro. "Certo meglio un vaccinato in più che uno in meno", ha chiosato, "ma io ho 66 anni e ancora non sono vaccinato, mia mamma 92 ha avuto oggi la seconda dose".

"Cosa è successo a mia madre". Sileri da Giletti smonta Draghi: "Io non avrei mai stoppato AstraZeneca"

La polemica su Andrea Scanzi è partita quando il giornalista ha pubblicato su Facebook un lungo sfogo nel quale racconta di essersi vaccinato nella lista di riserva della Toscana. Scanzi, infatti, è caregiver dei suoi due genitori considerati "fragili". "Dopo l’ordinanza del generale Figliuolo di lunedì scorso, che ribadiva di dover usare a fine giornata tutte le dosi a qualsiasi costo e di non sprecarne neanche mezza, ho detto al mio medico di base la frase che ho ripetuto ieri: “Se avanza una dose a fine giornata, non la vuole nessuno e la buttate via, io ci sono. Nel rispetto della legge e senza scavalcare nessuno (ci mancherebbe!)", ha esordito per poi spiegare nel dettaglio la procedura che ha dovuto seguire.

"Poveri imbecilli". Scanzi si vaccina con la "lista di riserva"? Travolto dalle offese: "Quella lista non esiste"

Una procedura - tiene a precisare - "regolare, tutto alla luce del sole". Eppure a qualcuno la notizia non è andata giù. Lo spiega il diretto interessato: "Con buona pace di qualche imbecille (compreso qualche finto amico e pseudo-politico) che ha provato a fare polemica anche su un gesto che voleva, e vuole, esortare alla vaccinazione. Poveri imbecilli". Qualcuno fa notare sui social che attualmente la Regione Toscana è penultima nella vaccinazione degli over 80, con solo il 5% che ha ricevuto le due dosi. Altri ancora fanno notare che, fino a ieri, la lista di riserva a cui si è iscritto Scanzi non si trovava.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.