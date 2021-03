Pierpaolo Sileri a Non è l'arena smonta Mario Draghi: "Io non avrei bloccato AstraZeneca. Mia madre ha saltato il vaccino"

21 marzo 2021 a

Pierpaolo Sileri non avrebbe stoppato AstraZeneca. Ospite di Massimo Giletti nella puntata del 21 marzo a Non è l'arena, su La7, il sottosegretario al ministero della Salute ha lanciato una frecciata al premier Mario Draghi che al contrario si è adeguato ad altri Paesi europei: "Io non avrei bloccato", ha affermato Sileri, "però è chiaro che se altri Paesi sospendono...". Insomma, ha commentato Sileri: "Meno male che la sospensione è durata poco". Anche perché migliaia di persone non si sono potute vaccinare. "Mia madre è tra quelle che ha saltato il vaccino", ha concluso il sottosegretario.

Sempre Sileri, in una intervista a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, aveva addirittura consigliato a Draghi di vaccinarsi proprio con AstraZeneca per dare l'esempio (cosa che peraltro ha poi deciso di fare, come ha dichiarato in conferenza stampa). “Se mi chiede di consigliare AstraZeneca come sicurezza direi sicuramente si. Se dovesse farlo come esempio per gli altri? Direi che potrebbe essere un esempio ma per quel che poco che ho conosciuto il Presidente lui rispetterà i tempi, e il rispetto del tempo è un esempio anche maggiore che il vaccinarsi con AstraZeneca”.

Il sottosegretario alla Salute aveva anche detto che "le zone rosse attuali sono come quelle messe in campo lo scorso natale, solo di un rosso più sbiadito perché la vaccinazione va avanti e i numeri miglioreranno, ora però siamo nel pieno della terza ondata”.

