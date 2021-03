Otto e Mezzo, Massimo Giannini durissimo contro Matteo Renzi: "Dove scorre il denaro?", nel mirino la dichiarazione dei redditi

30 marzo 2021 a

Nel mirino di Lilli Gruber ci finisce Matteo Renzi. Non è certo la prima volta, il conto è aperto e lo è da tempo. Siamo a Otto e Mezzo, il salottino de La7, la puntata è quella di lunedì 30 marzo. E ospite in studio ecco Massimo Giannini, il direttore de La Stampa che con il leader di Italia Viva ha parimenti un conto aperto. Renzi, infatti, aveva promesso querela dopo che il quotidiano torinese diede notizia del suo viaggio a Dubai con Marco Carrai.

E la Gruber, dopo la comparsata di Renzi nei box del Gp in Barhain, comparsata che sta scatenando polemiche e sulla quale si nutre qualche dubbio (come ha fatto ad andarci se non è vaccinato né guarito dal Covid?), ecco che stuzzica Giannini: "Hai capito questa passione per i paesi del Golfo? Come è andata a finire la querela di Renzi nei confronti della Stampa per la notizia del viaggio a Dubai?".

E Giannini risponde: "Sulla prima domanda non è chiaro nulla. Ti risponderei con la massima di Giovanni Falcone: follow the money. Alla fine se segui il denaro una spiegazione la puoi trovare. Quali siano i rivoli attraverso cui questo denaro scorre e verosimilmente anche a guardare la sua denuncia dei redditi, da un anno all'altro esplosa oltre un milione di euro...", picchia dursissimo Gianni. Così duro che la Gruber è costretta a intervenire: "Lui dice che paga le tasse".

Il direttore riprende: "Per l'amor di Dio nessuna obizione da questo punto di vista. L'unica che persiste è che, diciamo, l'Arabia Saudita è quel regime che conosciamo e Renzi resta un senatore della Repubblica, ha doveri di trasparenza superiori a quelli di un cittadino qualsiasi". "Anche il Barhain comunque - replica la Gruber -... ma alla fine ti ha querelato o no?", domanda. "Sono in febbrile attesa che arrivi la querela. Non ho capito di quali reati ci saremmo macchiati. Abbiamo detto: è andato a Dubai, ci è andato con Carrai. Sono vere tutte e due le cose. Sono qui che aspetto, con curiosità crescente", conclude Giannini. E lo scontro, a distanza, continua...

