L'Eredità, il finto ritiro (in lacrime) di Gabriella: esplode il caso

Nel gioco delle parole e dei loro legami, il gioco - soprattutto - della Ghigliottina, nel regno di Marco Liorni su Rai 1, ovvero L'Eredità – il game-show campione di ascolti, sera dopo sera, ormai da anni – la puntata di venerdì 20 febbraio ha regalato un colpo di scena inatteso. Una sorpresa che rispondeva al nome di Gabriella.

La concorrente di Asti, protagonista delle due serate precedenti durante le quali aveva portato a casa un bottino complessivo paria a 260mila euro, aveva infatti annunciato il ritiro tra le lacrime. "Credo sia giusto lasciare il posto a qualcun altro". Queste le sue parole. Dunque aveva aggiunto che per lei era "inutile sfidare la sorte". Parole snocciolate con emozione, quasi a suggellare un addio dettato da una sorta di generosità verso gli altri sfidanti. Insomma, voleva lasciare campo libero agli altri concorrenti.

Eppure, appena ventiquattr’ore dopo, Gabriella era di nuovo al suo posto. Un ripensamento repentino, non annunciato. Nessun proclama, insomma. E il pubblico, va da sé, spiazzato. Ad accoglierla in studio sempre ed ovviamente, Liorni, che già la sera prima l’aveva invitata a non decidere sull’onda dell’emotività: "Tra ieri e l'altro ieri hai vinto 260mila euro, ti credo che ti vengono gli occhi lucidi. Sono momenti che nella vita non si scordano più. Forza Gabriella!", le aveva sussurrato.