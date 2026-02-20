L'Aria che tira, rissa Tecce-Spataro: "Sbagliato", "Ah sì?"

"In Italia una parte della magistratura è politicizzata, l'Anm lo ha dimostrato scendendo in campo e diventando soggetto politico in questa scelta fra il sì e il no. I toni duri ci sono stati da una parte e dall'altra, la stessa premier ha invitato ad abbassarli": Laura Tecce lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi al referendum sulla giustizia per cui si voterà il 22 e 23 marzo. Quando l'ex magistrato Armando Spataro, anche lui ospite del programma, ha provato a intervenire, la giornalista lo ha subito fermato: "No, mi scusi, io non l'ho interrotta anche se ha inanellato una serie di inesattezze, mettendo insieme premierato e riforma della giustizia".

"Ah sì? Ne è convinta?", ha chiesto in modo provocatorio Spataro. E la Tecce ha risposto: "Sì, sono assolutamente convinta. Io rispetto la sua opinione, ci mancherebbe, ma lei deve rispettare il mio punto di vista da giornalista politica. Le dico che secondo me la riforma del premierato non ha nulla a che vedere con la riforma Nordio, che non è una riforma della giustizia, ma della magistratura, proprio dei meccanismi di funzionamento della magistratura, tra cui appunto il Csm".