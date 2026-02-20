Luigi Di Maio professore onorario al King's College: la crisi dell'Occidente

Bibitaro allo stadio San Paolo - oggi "Diego Armando Maradona" -, poi vicepremier nel governo Conte 1 e ministro del Lavoro, inviato speciale Ue nel Golfo Persico e, ancora, professore onorario del King's Colleg di Londra. Neanche Francis Scott Fitzgerald - l'autore del celebre romanzo "Il grande Gatsby" - avrebbe potuto immaginare una carriera così stratosferica. Ma l'America del primo Novecento - quella dei "ruggenti anni Venti" - non poteva contare su un personaggio del calibro di Luigi Di Maio: il vero miracolato della politica italiana.

"Sono stato nominato Professore Onorario presso il Dipartimento di Defence Studies del King’s College London. Assumerò questo nuovo incarico con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, sulle relazioni Europa-Golfo e sulle dinamiche geopolitiche", ha annunciato lo stesso Di Maio sul suo profilo Linkedin.