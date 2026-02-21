Milano-Cortina, "evitiamo gli israeliani": clamoroso fuorionda su Rai 2

Clamoroso e inquietante fuorionda su Rai 2 a inizio collegamento della diretta di gara di bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In apertura della diretta, prima che il telecronista introducesse la gara, ecco che si sente una voce fuori campo affermare: "Evitiamo l’equipaggio numero 21, che è quello dell’israeliano". Successivamente si sente anche un "no perché...", il tutto prima che il suono venga sfumato e che parta la telecronaca. Un ordine ad evitare inquadrature per gli israeliani?

Già due giorni fa erano scoppiate le polemiche che vedevano sempre protagonista la formazione israeliana di bob. Il Comitato olimpico israeliano (Noc) chiese le scuse e la potenziale sospensione dall'incarico del telecronista svizzero che aveva denunciato il post pro-Gaza di un membro della squadra israeliana. Stefan Renna, conduttore dell'emittente pubblica svizzera Radio Television Suisse, commentò quasi tutta la discesa della squadra israeliana di bob a due, parlando del pilota Adam Edelman. Mike Huckabee, ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, accusò il conduttore di aver "vomitato bile" e il Comitato olimpico israeliano invitò la stessa RTS a intervenire. "Le dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione erano parziali, politiche e provocatorie e non erano adatte a una piattaforma olimpica. Tali dichiarazioni non solo danneggiano l'atleta in questione e la delegazione israeliana, ma minano anche i valori fondamentali del movimento olimpico, tra cui il rispetto, l'uguaglianza e l'unità tra nazioni e atleti. Desideriamo chiarire che l'atleta Adam Edelman sta partecipando ai Giochi nel pieno rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dal Comitato Olimpico Internazionale. Qualsiasi affermazione contraria espressa durante la trasmissione non riflette la realtà dei fatti ed è incoerente con gli standard previsti per la copertura olimpica", si leggeva nel comunicato del Noc che si aspettava "un'immediata revisione della continua partecipazione del commentatore alle trasmissioni relative ai Giochi Olimpici, inclusa la valutazione della sua sospensione dalla copertura olimpica"

Ora, però, il caso è tutto italiano. Dopo il fuorionda della Rai, ecco piovere la dura reazione di Marco Lollobrigida, direttore ad interim di Rai Sport dopo il passo indietro di Marco Petrecca: "Il fuorionda andato in onda prima della gara di bob a quattro delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 su Rai 2 contiene un’espressione inaccettabile che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di Rai Sport. A nome della Direzione, esprimo sincere scuse agli atleti israeliani, alla delegazione e a tutti i telespettatori. Sono state avviate immediate verifiche interne per accertare responsabilità. Lo sport deve unire e non dividere", ha affermato Lollobrigida in una nota.

Poi la reazione di Walker Meghnagi, il presidente della comunità ebraica di Milano, interpellato da LaPresse: "E’ una vergogna che un collaboratore della Rai si permetta di dire questo, al di là dei pensieri che bisogna rispettare. Che la Rai prenda provvedimenti e che li prenda soprattutto il Cio. È un esempio assurdo". E ancora: "È un attacco quotidiano di gente ignorante che attacca gli atleti israeliani e il popolo civile senza sapere cosa sia successo realmente a Gaza e cosa potrebbe ancora succedere in questi giorni, L’Iran è pronto a lanciare missili balistici su Israele, queste sono ondate di antisemitismo, incitate da chi politicamente continua a dire cose fasulle. E sull’ignorante attecchiscono. E’ molto pericoloso, perché comunque accende gli animi. E’ tutto fatto apposta, la sinistra questo incitamento all’antisemitismo lo sta facendo quotidianamente", ha concluso Meghnagi.

Successivamente, si è appreso che la Rai, sul caso, ha avviato un'istruttoria. A rivelarlo l'ad di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi: "L'episodio verificatosi nel corso della diretta su Rai 2 rappresenta un fatto grave, contrario ai principi di imparzialità, rispetto e inclusione che devono caratterizzare il Servizio Pubblico", ha premesso in una nota l'ad. E ancora: "La Rai ha pertanto avviato un'istruttoria interna finalizzata all'apertura di un procedimento disciplinare per accertare con la massima rapidità eventuali responsabilità. Obbligo della Rai è di garantire una narrazione sportiva improntata al rispetto di tutti gli atleti e di tutte le delegazioni, senza alcuna distinzione. Lo sport è competizione, ma soprattutto è incontro, dialogo e unità", ha concluso Rossi.