Romano Prodi sconfessa il Pd: "Mi chiamano spesso, cosa mi chiedono"

Romano Prodi il santo, Romano Prodi il vecchio saggio, Romano Prodi il confessore. L'ex presidente del Consiglio è stato ospite a Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber. Il professore ha parlato del generale Vannacci, del referendum, ma anche del suo partito. L'ex premier ha infatti rivelato ai telespettatori che molti esponenti del Partito democratico si rivolgono a lui per dei consigli. Lui stesso si è definito come una sorta di confessore dei dem. Come i gesuiti lo erano per i sovrani spagnoli.

"Faccio il confessore, sono assolutamente fuori da ogni... però proprio nella posizione in cui sono, bello, anziano, tranquillo, fuori da ogni gioco, faccio il confessore - ha spiegato Prodi -. Ma il confessore è senza poter dar la penitenza, quindi un confessore ideale". "I nomi non possiamo saperli di chi viene da lei per confessarsi?, gli ha domandato la Gruber.