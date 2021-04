Selvaggia Lucarelli a PiazzaPulita: "Ci sono quelli con molto buon senso. E poi c'è Salvini", la solita ridicola lezioncina

02 aprile 2021 a

a

a

Peggio di Roberto Speranza, forse, c'è soltanto Selvaggia Lucarelli. La loro ricetta: chiudere sempre, chiudere tutto, chiedere sacrifici e fregarsene di chi non riesce più a campare. La sacerdotessa del giusto pontifica in studio da Corrado Formigli, a PiazzaPulita, dove derubrica a mancanza di buon senso le posizioni di chi chiede di tornare a lavorare, in sicurezza, dopo un anno di sostanziali chiusure per coronavirus.

"Sei come Belen Rodriguez". Selvaggia Lucarelli, lo sfregio a Maria Elena Boschi: e Silvia Toffanin che dice?

Nel dettaglio, si parla di ristoranti. Ed ecco che la Lucarelli premette: "Intanto ci sono ristoratori e ristoratori: gli aperturisti e quelli con molto buon senso che capiscono le altre posizioni". Insomma, la sacerdotessa del giusto "benedice" chi vuole tenere chiuso, loro sì che sono assennati... Ma le pagelline di Selvaggia continuano, si passa ovviamente all'attacco di Matteo Salvini. Inevitabile, ormai un tarlo. "Capisco che ci sia una parte politica che li fomenta particolarmente. Quindi Matteo Salvini che vede in questo cambiare di colori continuo probabilmente il capriccio di un ministro e non capisce qual è la necessità e l'urgenza del momento", rimarca la Lucarelli.

Bene, certo, pacifico. C'è il coronavirus, verissimo. Ma come si fa a parlare di "urgenza del momento" dopo un anno di chiusure? Come si fa a non ricordare i sacrifici chiesti ai ristoratori, i cambi all'interno dei locali? Come si fa ad ignorare altri modelli a livello europeo? Ma la Lucarelli non ha dubbi: Salvini "non capisce" mentre Speranza è un punto di riferimento assoluto, colui che non sbaglia mai. Anche se dopo un anno di ricetta-Speranza abbiamo più di centomila morti, italiani ridotti alla fame e un rapporto tra popolazione e morti che ci pone in posizioni tragiche a livello globale.

"Civitavecchia? Forse no". Veleno puro di Selvaggia Lucarelli contro Renzi: basta una frase

"Ma va detto che siamo in un cortocircuito - riprende la Lucarelli -: possiamo anche riaprire tutto. Ma se abbiamo fatto dieci passi in avanti, nel momento in cui riapriamo facciamo cento passi indietro in due settimane. In un momento in cui c'è una campagna vaccinale in corso così importante io dico ai ristoratori: possiamo anche riaprire, ma questo va ad impattare sulla campagna vaccinale e richiuderemo", sottolinea solenne Selvaggia Lucarelli. Lezioncina finita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.