La rinascita di Paola Saulino dopo il blocco del profilo Instagram

Giovane donna imprenditrice, Paola Saulino ha visto scomparire da Instagram il suo profilo insta_paolina, quasi un milione e trecentomila follower



E in questo momento di stop cosa stai facendo?

“Ho voluto realmente sfruttare questo momento di assenza dal social per riconnettermi con me stessa, capire cosa voglio veramente dalla mia vita, concentrarmi sulla mia carriera e su tutto ciò che mi piace”-dice-“voglio fare l’attrice e occuparmi di cinema, questo è il mio sogno da sempre!

Dato che, poi, ho amato sempre scrivere e sono anche laureata in comunicazione con specializzazione in creatività per l’industria dello spettacolo, ho deciso di rimettermi in gioco scrivendo un format sportivo che spero possa trovare una realizzazione.

Mi manca moltissimo l’attività da influencer, ma sono certa risolverò presto questo problema, mi sento pulita e rispettosa delle regole!”



Con il suo profilo verificato, la Saulino era riuscita a diventare un personaggio pubblico, seguitissimo da tutti; ulteriore danno, poi, è il fatto che numerosi profili falsi stanno popolando Instagram , truffando i fans, che credono di parlare con la Saulino.

Da Più di due mesi Paolina è ferma, con un danno non solo per lei, ma anche per tutti coloro che collaborano con lei, professionisti che fanno parte del suo staff e che si ritrovano, oggi, senza lavoro.

“Ho perso l’80% del fatturato;”-dice Paola Saulino-“quel lavoro mi è costato fatica, ho creato tantissimi contenuti, ho perso un database importante di contatti e tutta la mia Rete, ma non demordo e spero di risolvere presto questo problema. Purtroppo il dark web è colmo di truffatori e ricattatori, bisogna stare molto attenti, i miei fans sono avvisati, per ora su Instagram non ci sono, quindi non fatevi ingannare, ma tornerò presto!”



Come sei ripartita ?

“Oltre ad avere scritto il format sportivo tv, sto aspettando di vedere il film che ho girato a settembre e che sarà presentato a Cannes. E attendo ovviamente che che Instagram mi restituisca il mio profilo, la mia fanbase, i contatti, il dm!”



