Robert De Niro al verde, costretto ad accettare qualsiasi ruolo per colpa dell'ex moglie: "Cosa deve pagare"

Robert De Niro è al verde. Il popolare attore americano sarebbe sull'orlo della bancarotta, stando al suo avvocato. Proprio per questo sarebbe costretto ad accettare qualsiasi ruolo cinematografico gli venga proposto. All'origine di tutto c'è la sua ex moglie, che continua a "sperperare denaro in abiti di Stella McCartney e in anelli con brillanti del valore di oltre un milione di dollari". La donna da cui De Niro si sta separando si chiama Grace Hightower: i due si sposarono prima nel 1997, poi si separarono l’anno successivo e infine si sposarono una seconda volta nel 2004.

Nel corso di un’udienza a New York, la legale dell'attore 77enne, Caroline Krauss, si è scagliata contro la signora Hightower. L'ex coppia è in causa per il divorzio dal dicembre del 2018. In un primo momento i due hanno litigato per l'affidamento del figlio di nove anni, mentre adesso le loro discussioni riguardano soprattutto denaro e proprietà. Intanto i problemi economici di Robert De Niro mettono in seria difficoltà l'attore statunitense pluripremiato agli Oscar.

De Niro, che ha avuto sei figli dalle relazioni con la Higtower e con la prima moglie Diahnne Abbott, è in debito con il fisco e - come spiegato dal suo avvocato - è costretto a pagare una cifra enorme per rimettersi in pari. Nel corso dell'udienza a New York, la Krauss ha dichiarato: "De Niro ha 77 anni e non dovrebbe essere costretto a lavorare a questo ritmo forsennato, sei giorni a settimana e dodici ore al giorno, perché costretto a farlo. Potrebbe ammalarsi, e la festa è finita".

