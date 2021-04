CartaBianca, Gad Lerner contro Beppe Grillo: "Un filmato orrendo, il Papeete di Salvini è una bazzecola a confronto"

21 aprile 2021 a

Chi l'avrebbe mai detto. Per una volta Gad Lerner prende le difese di Matteo Salvini. O meglio, il giornalista lo tira in ballo senza motivazioni salvo poi lanciarsi in un parziale endorsement. Il tema della puntata del 20 aprile di Cartabianca è Beppe Grillo e il figlio Ciro accusato di stupro. In particolare quello che sta facendo più scalpore è il video rilanciato dal fondatore del Movimento 5 Stelle in cui prende a spada tratta le difese del figlio arrivando addirittura a negare lo stupro. "Un filmato orrendo e vergognoso - lo definisce lo stesso Lerner - e penso al male che ha fatto a quella giovane donna, a suo figlio e agli imputati in un processo di autodistruzione personale e della sua leadership. Il Papeete di Salvini è una bazzecola a confronto".

Nel video Grillo tuonava: "La legge dice che gli stupratori vengono arrestati e messi in galera e interrogati in galera o ai domiciliari. Invece sono lasciati liberi per due anni, perché? - si chiede Grillo -. Perché non li avete arrestati subito? Ce li avrei portai io in galera, a calci nel c***". E ancora: "Vi siete resi conto che non è vero niente che c'è stato lo stupro. Perché una persona stuprata la mattina, al pomeriggio fa kitesurf e dopo 8 giorni fa la denuncia vi è sembrato strano. Bene, è strano". Parole fortissime che non sono andate giù neppure all'interno del Movimento.

Chiusa la parentesi Grillo, è la volta del coronavirus. Anche Lerner tra le fila dei chiusuristi alla Speranza maniera: "I Paesi che hanno riaperto, come Israele o Regno Unito, hanno vaccinato gran parte della loro popolazione e ridotto i numeri del contagio. Noi stiamo andando in controtendenza rispetto a Francia e Germania. Spero non avremo di che pentircene".

