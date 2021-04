Elisabetta Gregoraci esagera: autoreggenti nere, tacco a spillo, niente intimo. Le foto mostruose

21 aprile 2021 a

Da urlo. Semplicemente da urlo. Il soggetto? Una meravigliosa e inarrivabile Elisabetta Gregoraci, che si mostra al suo meglio, anche in termini di provocazioni, sul set di uno shooting fotografico. Già, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha documentato quanto fatto con una serie di stories sul suo profilo Instagram. Stories che hanno fatto letteralmente impazzire i fani. La ragione? L'outfit, mozzafiato, vietatissimo ai deboli di cuore.

Già, perché la Gregoraci si mostra con autoreggenti nere e tacco a spillo, un combinato disposto che esalta le sue strepitose gambe. Ma non è finita, affatto. C'è infatti spazio per una linguaccia in primissimo piano, per una serie di pizzi neri e, soprattutto, per una camicia aperta sotto alla quale non vi è traccia alcuna di biancheria intima. Con le conseguenze, piccantissime, che potete vedere nelle fotografie qui sotto.

Insomma, lontana dal figlio, Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci tira fuori il suo spirito più sexy e seducente. Un corpo da urlo e quella voglia di provocare e lasciare senza fiato. Poi gli stivali di vinile bianchi, le trasparenze del bustier, i giochi di vedo e non vedo davanti all'obiettivo del fotografo. Il tutto condito da una serie di ambitissimi baci ai follower. Già, una Elisabetta Gregoraci davvero inarrivabile...

