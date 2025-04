Verissimo, Elisabetta Gregoraci: "Fase delicata"

"Ho attraversato una fase un po' delicata della mia vita": Elisabetta Gregoraci si è confessata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. La conduttrice, che ha dovuto fare i conti con un problema di salute e che nel frattempo ha rotto con Giulio Fratini, ha spiegato che ha deciso di prendersi più cura di se stessa, a cominciare dalla terapia, che l'ha aiutata a superare diverse situazioni difficili.

"Sono successe alcune cose che mi hanno destabilizzata ma mi hanno anche aiutata a capire che mi dovevo prendere una pausa per me e riposarmi - ha raccontato la showgirl -. Io sono una persona che non si ferma mai, sempre con il sorriso e con la massima serietà professionale. Poi nella vita accade che, magari, progetti televisivi vadano via come, ad esempio, un programma che ho condotto per anni, Nathan che si sarebbe dovuto trasferire a Ginevra per la scuola e la situazione sentimentale complicata. Un giorno mi è salita la febbre altissima e sono andata in ospedale dove mi hanno spiegato che, per lo stress, avevo somatizzato tutto e che, quindi, avrei dovuto fermarmi".