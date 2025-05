Prevost, l'agostiniano Usa e quelle ombre sui preti pedofili

«Il meno americano tra gli americani» è il cardinale Robert Francis Prevost, vescovo di Chiclayo in Perù. Pur essendo nato a Chicago nel 1955 proviene da una famiglia di origini italiane, spagnole e francesi e perciò non è considerato uno yankee dai porporati sudamericani che lo sponsorizzano, sensibilizzati dalla berretta rossa honduregna Óscar Rodríguez Maradiaga, 82enne e quindi troppo anziano per essere eletto al Soglio Pontificio. Di Prevost, nel Sacro Collegio è apprezzata soprattutto l’esperienza missionaria e pastorale maturata fra il 2001 e il 2013, gli anni in cui era priore generale degli Agostiniani. Avendo studiato in Europa e viaggiato in lungo e in largo per i 50 Paesi dove è presente il suo ordine religioso, padroneggia numerose lingue e soprattutto non è percepito come uno dei candidati preferiti dell’attuale amministrazione Trump. Altrimenti, non sosterrebbero uno statunitense.

Da quando, nel gennaio 2023, Papa Francesco lo ha messo a capo del Dicastero per i Vescovi e della Pontificia Commissione per l’America Latina, il Prefetto si è distinto per la sua riservatezza. Di fronte alle spinte per il sacerdozio femminile, tuttavia, non ha nascosto che, a suo parere, «la clericalizzazione della donna non necessariamente risolve il problema, anzi potrebbe crearne uno nuovo». In questo, come nel resto della sua attività in Curia, ha obbedito al Santo Padre, consigliandolo sulle nomine, senza schierarsi. Meglio non esporsi troppo, quando si punta in alto. Così si riescono a schivare gli schizzi di fango che provengono dalle fazioni opposte e non hanno risparmiato nemmeno il cardinale Prevost. Gli organi di informazione cattolica più conservatori, come Infovaticana, hanno tirato fuori un dossier che lo accusa di aver coperto, grazie anche alla nomina di un vescovo amico, due preti accusati di pedofilia. La vicenda risale al 2019 ed è stata illustrata in una lettera al Pontefice da un gruppo di persone che si dichiarano vittime di abusi da parte di un sacerdote della loro diocesi, Eleuterio Vásquez Gonzales, che avrebbe aggredito sessualmente tre minori.