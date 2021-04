Elisabetta Canalis, confessione bomba sul suo privato: "La vita cambia e anche il ses***o“

21 aprile 2021 a

Elisabetta Canalis dal 2012 è legata sentimentalmente con Brian Perri, chirurgo e ortopedico italo americano, con cui si è sposata nel 2014. Attualmente, i due vivono a Los Angeles con la loro figlia Skyler Eva, nata nel 2015. Ecco cos’ha rivelato recentemente l’attrice. L’ex velina, infatti, si è sfogata con i fan, lasciandosi andare ad alcune inaspettate confessioni sulla sua vita di coppia e sulla sua intimità con suo marito.

“Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte. Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera ma ora, a quasi 4 anni, scende dal lettino e viene in mezzo a noi. La vita cambia e anche il sesso“. La Canalis ha inoltre definito suo marito come un uomo solido. Brian proviene infatti da Pittsburg, ossia la città dell’acciaio, e la sua era una famiglia con 12 figli.. “Forte, responsabile, conservatore. Per me c’è sempre. Ho scelto bene“, ha detto poi Elisabetta parlando del marito. A tal proposito, l’attrice ha poi confessato di aver modificato le proprie abitudini sessuali. “L’attività sessuale non è più quella di una volta“, ha confessato infine Elisabetta.

La Canalis è poi apparsa piuttosto infastidita alle domande sull’amicizia con Maddalena Corvaglia, sua compagna di avventura nell’esperienza televisiva su Canale5. “Non voglio nemmeno parlarne, sono soltanto pettegolezzi” la secca risposta sul gossip che vuole le due ex migliori amiche senza più rapporti e senza rivolgersi neanche la parola. Forse un’altra risposta avrebbe spento da subito ogni voce, con questa frase la Canalis non ha chiuso alcuna porta e resta il mistero.

