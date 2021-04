Alessandro Gassman "delatore dei vicini", il raptus: blocca Enrico Ruggeri e Guido Crosetto

23 aprile 2021 a

a

a

Alessandro Gassman ed Enrico Ruggeri ai ferri corti. L'attore romano ha deciso di bloccare il cantantautore su Twitter dopo una discussione che i due avevano avuto in merito alle misure restrittive contro il Covid. Tutto è nato con Gassman che, qualche giorno fa, aveva parlato sui social di una festa organizzata dai vicini, interrogandosi se chiamare la polizia o meno. Aveva risposto in maniera contraria Ruggeri, criticando anche il modo di fare dell'attore.

"Nostalgia della Stasi". Festa in casa del vicino? Enrico Ruggeri a valanga sul "delatore" Alessandro Gassman

Il cantante, in particolare, aveva definito Gassman un nostalgico della Germania Est. E subito le sue parole avevano scatenato la polemica. Ecco perché Ruggeri era stato costretto a chiarire: "Ancora una volta, mi rendo conto che oggi su Twitter tutto diventa enorme. Se quella battuta l’avessi fatta ad Alessandro a cena insieme, ne avrebbe riso anche lui". A quanto pare, però, Gassman non avrebbe preso bene il commento del suo amico, o ex a questo punto.

L'attore romano, infatti, ha deciso di bloccare Ruggeri, come lo stesso cantante ha spiegato su Twitter, postando una schermata in cui si nota il blocco. "Confronto, democrazia, (auto)ironia, in un clima disteso, mi sa che le battute devo tenerle per me", ha scritto Ruggeri. Sotto al post anche un commento di Vittorio Sgarbi: "Gassmann un pavido. Che scappa dal confronto". La stessa sorte di Ruggeri, tra l'altro, è capitata anche a Guido Crosetto, che su Twitter ha denunciato: "Non ho fatto alcun tweet su Gassmann o sulle polemiche di queste settimane. Non ho nemmeno fatto commenti a tweet che ne parlavano. Ho spesso dialogato civilmente con lui. Può darsi che abbia messo un 'mi piace' ad un tweet sarcastico che mi divertiva".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.