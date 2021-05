Giulia Berdini, fidanzata di Franco Di Mare, insulta Fedez: "Vergognoso, nullità sostenuta da qualche parac***o occulto"

02 maggio 2021 a

Nella polemica tra Fedez e la Rai entra, a gamba tesa, anche Giulia Berdini. Chi è? La bellissima (ed esplosiva, sui social) fidanzata del direttore di Rai3 Franco Di Mare, che su Instagram attacca frontalmente il rapper milanese. Come noto, Fedez sabato pomeriggio dal palco del Concertone del Primo maggio ha denunciato il tentativo di censura messo in atto, a suo dire, dalla Rai. Pronta replica di viale Mazzini, che smentisce, e cantante che in serata condivide la telefonata avuta prima della sua esibizione con il vicedirettore di Rai3, Ilaria Capitani, braccio destro di Di Mare.

La Capitani sembra invitarlo a "edulcorare" il suo monologo sul Ddl Zan, in cui avrebbe attacco la Lega e il premier Draghi. Viale Mazzini ha contro-smentito Fedez parlando di una "telefonata manipolata e tagliata" omettendo la parte in cui il vicedirettore di Rai3 chiariva come la Rai non avesse alcuna voce in capitolo su quanto avrebbe detto Fedez sul palco e che fosse una questione, eventualmente, solo tra lui e gli organizzatori del Concertone.



Vicenda abbastanza intricata e che Lady Di Mare affronta con l'accetta: Fedez, scrive la Berdini su Instagram, è una "nullità del mainstream", sostenuto da qualche "parac***o occulto", "innocuo come un omogeneizzato Plasmon" che manda messaggi alla "Cetto Laqualunque durante un comizio in un centro sociale". Il rapper sarebbe "bisognoso di pubblicità e visibilità" e la Berdini lo invita caldamente a pubblicare la telefonata in versione integrale. "Vergognoso", conclude. E l'hashtag usato lascia intedere che aria tiri dalle parti della direzione di Rai3: #fedeznoncapiscinulla.

