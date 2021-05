Silvio Berlusconi, "quanti milioni ha perso in un anno": quel vecchio "vizio" che costa carissimo

19 maggio 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi ha ovviamente cose più importanti a cui pensare in questo momento, dato che le sue condizioni di salute sono serie, come certificato anche dai pm nel corso dell’udienza sul Ruby Ter che si è svolta oggi - mercoledì 19 maggio - in tribunale a Milano. Dal Sole24Ore arriva però la notizia della perdita importante fatta registrare dal Monza, la nuova creatura nata dalla passione calcistica condivisa dal Cav e da Adriano Galliani.

Il club ha chiuso il bilancio del 2020 con un rosso di 26,76 milioni di euro: secondo quanto ricostruito da Radiocor, l’ultima assemblea ha preso atto del passivo ed è già arrivato l’impegno a ripianarlo grazie ai capitali di Fininvest, che controlla al 100% il Monza. Il cui caso ovviamente non è un unicum, ma anzi è comune a tutti i club che appartengono al mondo del pallone: il 2020 è stato un anno nero, nerissimo a causa della pandemia di coronavirus che ha tagliato le gambe a gran parte dei ricavi.

"Siete la tv di Berlusconi, attenti a quello che dite". La piddina Cirinnà sfregia Vecchi, lui la massacra: volano gli stracci

Tra l’altro il Monza aveva investito cifre importanti per tentare l’immediato assalto alla Serie A, che però sembra ormai sfumato: i biancorossi sono arrivati terzi in campionato, mancando la promozione diretta per un soffio, e a sorpresa sono stati battuti 3-0 dal Cittadella nei playoff. Ribaltare quel risultato sarà durissimo, ma c’è ancora una speranza, seppur minima.

"Seriamente malato". Dalla procura, drammatica conferma su Cav: le carte e la grande paura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.