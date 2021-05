Pierpaolo Sileri a Mediaset, una indiscrezione clamorosa: segnatevi questa data

22 maggio 2021 a

Grossa sorpresa in tv per Pierpaolo Sileri. Il sottosegretario alla Salute, già nella squadra di Giuseppe Conte e confermato da Mario Draghi al Ministero, è uno dei volti più credibili del governo nella comunicazione sul Coronavirus. Anche per questo è tra i più chiamati e apprezzati nei talk show politici, dalla Rai a Mediaset fino a La7 e Sky.

Per sfruttare il suo forte appeal presso i telespettatori, secondo Fanpage.it gli organizzatori della Partita del cuore, che il prossimo 25 maggio per la prima volta dopo 29 edizioni verrà trasmessa non dalla Rai ma da Mediaset, hanno deciso di "convocarlo" e schierarlo per l'evento benefico i cui incassi verranno devoluti alla Fondazione Candiolo per la Ricerca sul Cancro, presieduta da Donna Allegra Agnelli. Si giocherà all'Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus, e le due compagini saranno capitanate da Andrea Agnelli, patron bianconero, ed Enrico Ruggeri, storico fondatore della Nazionale italiana cantanti che da sempre anima la sfida di solidarietà.

Al di là dei contenuti sportivi, che non di rado, per la verità, hanno registrato insospettabili spunti di interesse (indimenticabile, in senso però non proprio positivo, la clamorosa rissa tra Pavel Nedvev e il giovanissimo rapper Moreno per un irrispettoso tunnel di troppo osato dall'ex allievo di Amici di Maria De Filippi), quel che conta è il coinvolgimento dei volti noti. Sileri si aggiungerà a John Elkann, Nedved, Andrea Pirlo, Nelson Dida, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il ct della Nazionale di ciclismo Davide Cassani e i cantanti Eros Ramazzotti (altro immancabile), Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova e i rapper Shade e Random

