Checco Zalone, "messaggio a reti unificate": clamoroso su Mediaset

Un video-messaggio a reti unificate. Non siamo al Quirinale e non è ancora la sera del 31 dicembre, ma Checco Zalone e Mediaset hanno fatto decisamente le cose in grande. Questa sera l'attore comico pugliese farà un regalo al suo pubblico: alle ore 21 infatti tutti i canali Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20) trasmetteranno un suo "video-messaggio" molto speciale.

Un dono di Natale anticipato in attesa dell'arrivo al cinema il 25 dicembre di Buen Camino, il nuovo attesissimo film di Luca Medici (questo il nome all'anagrafe di Zalone) distribuito da Medusa Film e diretto nuovamente dall'amico Gennaro Nunziante, storico collaboratore mancato all'appello solo per l'ultimo Tolo tolo, nel 2020, a causa di conflitti con il produttore Pietro Valsecchi.

Buen Camino è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.

Negli ultimi giorni sul conto di Zalone erano filtrate le voci di un "crollo verticale" degli utili della sua società, la Mlz Srl. Un crollo avvenuto subito dopo l'uscita di scena di Mariangela Eboli, ex moglie di Checco. Fino a febbraio dello scorso anno, la Eboli era amministratrice unica della Mlz srl. Dopo la separazione, dal 20 febbraio Medici ha assunto direttamente il controllo della società e nel giro di dodici mesi, i ricavi sono passati da oltre 4,3 milioni di euro a poco più di 327mila euro, una contrazione superiore al 92%. Gli utili invece sono passati da 1,4 milioni ad appena 31mila euro (-97%). In ogni caso le riserve statutarie della società sono di 7,3 milioni grazie allo straordinario successo delle precedenti pellicole della coppia Zalone-Nunziante.