Pier Silvio Berlusconi, clamoroso colpo di Natale: "Chi passa a Mediaset"

Se il trasferimento venisse confermato, per Panariello si aprirebbe una fase di rinnovamento professionale dopo gli impegni in Rai , in particolare l’esperienza come giudice a Tale e quale show. In quest’ottica si spiega anche l’assenza dal nuovo spin-off "nip" del programma, affidato a Nicola Savino : al suo posto, nella giuria, arriverà Massimo Lopez .

Un clamoroso "regalo" di Natale per Mediaset ? Giorgio Panariello sarebbe pronto a cambiare casa, approdando al Biscione. Il comico toscano, secondo rumors sempre più insistenti, sarebbe vicino alla firma con la società guidata da Pier Silvio Berlusconi .

La notizia del possibile cambio di casacca di Panariello è rilanciata su Chi in edicola da mercoledì 17 dicembre da Giuseppe Candela.

Un duro colpo per la Rai e anche per Carlo Conti, con cui Panariello per anni ha condiviso il palcoscenico di Tale e Quale Show, uno dei format di punta di Rai 1. La giuria del programma, nel caso in cui Panariello passasse a Mediaset, perderebbe uno dei suoi protagonisti assoluti.