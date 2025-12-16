Pier Silvio Berlusconi, clamoroso colpo di Natale: "Chi passa a Mediaset"

Un clamoroso "regalo" di Natale per Mediaset? Giorgio Panariello sarebbe pronto a cambiare casa, approdando al Biscione. Il comico toscano, secondo rumors sempre più insistenti, sarebbe vicino alla firma con la società guidata da Pier Silvio Berlusconi.
Se il trasferimento venisse confermato, per Panariello si aprirebbe una fase di rinnovamento professionale dopo gli impegni in Rai, in particolare l’esperienza come giudice a Tale e quale show. In quest’ottica si spiega anche l’assenza dal nuovo spin-off "nip" del programma, affidato a Nicola Savino: al suo posto, nella giuria, arriverà Massimo Lopez.
La notizia del possibile cambio di casacca di Panariello è rilanciata su Chi in edicola da mercoledì 17 dicembre da Giuseppe Candela.
Un duro colpo per la Rai e anche per Carlo Conti, con cui Panariello per anni ha condiviso il palcoscenico di Tale e Quale Show, uno dei format di punta di Rai 1. La giuria del programma, nel caso in cui Panariello passasse a Mediaset, perderebbe uno dei suoi protagonisti assoluti.