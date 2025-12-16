Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Pier Silvio Berlusconi, clamoroso colpo di Natale: "Chi passa a Mediaset"

martedì 16 dicembre 2025
Pier Silvio Berlusconi, clamoroso colpo di Natale: "Chi passa a Mediaset"

1' di lettura

Un clamoroso "regalo" di Natale per Mediaset? Giorgio Panariello sarebbe pronto a cambiare casa, approdando al Biscione. Il comico toscano, secondo rumors sempre più insistenti, sarebbe vicino alla firma con la società guidata da Pier Silvio Berlusconi.

Se il trasferimento venisse confermato, per Panariello si aprirebbe una fase di rinnovamento professionale dopo gli impegni in Rai, in particolare l’esperienza come giudice a Tale e quale show. In quest’ottica si spiega anche l’assenza dal nuovo spin-off "nip" del programma, affidato a Nicola Savino: al suo posto, nella giuria, arriverà Massimo Lopez.

Pier Silvio Berlusconi: "Facce nuove in Forza Italia". Tajani replica: "Sollecitazioni positive"

Nel consueto appuntamento natalizio con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha nuovamente pungolato Antonio Tajani, il vic...

La notizia del possibile cambio di casacca di Panariello è rilanciata su Chi in edicola da mercoledì 17 dicembre da Giuseppe Candela.

Un duro colpo per la Rai e anche per Carlo Conti, con cui Panariello per anni ha condiviso il palcoscenico di Tale e Quale Show, uno dei format di punta di Rai 1. La giuria del programma, nel caso in cui Panariello passasse a Mediaset, perderebbe uno dei suoi protagonisti assoluti.

Pier Silvio Berlusconi: "Mi piacerebbe fare un telegiornale locale. Io guardo sempre il TGR Liguria"

Durante l’appuntamento natalizio di Mediaset con stampa e giornalisti, ospitato ieri sera a Cologno Monzese, Pier ...
tag
pier silvio berlusconi
mediaset
giorgio panariello
carlo conti

Pier Silvio Berlusconi traccia la rotta di Forza Italia

Botta e risposta Pier Silvio Berlusconi: "Facce nuove in Forza Italia". Tajani replica: "Sollecitazioni positive"

L'ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi: "Mi piacerebbe fare un telegiornale locale. Io guardo sempre il TGR Liguria"

ti potrebbero interessare

Garlasco, il Dna e i soliti sospetti: Capra, Capra, Capra!

Garlasco, il Dna e i soliti sospetti: Capra, Capra, Capra!

Claudio Brigliadori
Quarta Repubblica, Senaldi contro la sinistra italiana: "Unica al mondo", c'è da aver paura del Pd

Quarta Repubblica, Senaldi contro la sinistra italiana: "Unica al mondo", c'è da aver paura del Pd

Roberto Tortora
Il panettone garanzia di ascolti

Il panettone garanzia di ascolti

Klaus Davi
Affari Tuoi, De Martino: "Sto pacco te lo faccio....". Delirio per la gaffe a luci rosse

Affari Tuoi, De Martino: "Sto pacco te lo faccio....". Delirio per la gaffe a luci rosse