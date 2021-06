PiazzaPulita, David Quammen aveva previsto il Coronavirus: "Nuova pandemia? Rischio concreto, anche in Italia"

04 giugno 2021 a

"In alcuni Paesi stiamo vedendo la fine del contagio ma in diverse aree del mondo il Covid sta correndo": lo scrittore David Quammen, intervistato a PiazzaPulita, ha parlato del passato, del presente e del futuro della pandemia. Oltre che divulgatore scientifico, lui è noto anche per essere l'autore di Spillover, il libro che sembra aver previsto tutto, visto che tratta di virus ed è stato pubblicato per la prima volta nel 2014. Parlando del rischio di una nuova pandemia, poi, Quammen è stato molto chiaro: "Credo che il rischio sia concreto. Potrà capitare in una cittadina degli Stati Uniti o in un villaggio in Africa o da qualche parte in Italia ma la minaccia è oggettiva. Il punto è capire se saremo in grado di contenere il virus prima che diventi endemico. L'unico modo che abbiamo per prevenire questo rischio è prenderci cura dell'ambiente, cercando di tutelare l'ecosistema selvatico da attività umane come il disboscamento o l'estrazione di combustibili fossili".

Lo scrittore ha sottolineato anche l'importanza dell'equità vaccinale in questo momento: "E' importante che la vaccinazione proceda spedita in tutto il pianeta. A causa delle varianti nessuno di noi può sentirsi realmente al sicuro fino a quando tutto il mondo sarà vaccinato. Qui negli Stati Uniti ho potuto riprendere a stringere le mani e ad abbracciare le persone dopo 15 mesi di pandemia ed è stato merito dei vaccini".

Sulla possibilità che il virus possa essere stato creato o possa essere sfuggito da un laboratorio cinese, invece, lo scrittore ha detto: "Al momento non abbiamo nessuna evidenza per dirlo. La pressione politica attorno a questo tema è oggettivamente pericolosa, rischia di allontanarci dalla verità. Bisogna capire che quando compare un nuovo virus occorre tempo per risalire alla sua origine in natura. In molti casi sono necessari anni di ricerca".

