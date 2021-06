Coronavirus, Ilaria Capua: "Le varianti sono un falso problema. La vera questione è un'altra"

04 giugno 2021 a

Le varianti del coronavirus sono un "falso problema", mentre il vero tema, per Ilaria Capua, è un altro. "I vaccini sono efficaci rispetto a tutte le mutazioni fino a ora note. La vera questione è un'altra: per debellare il virus serve investire nella ricerca di vaccini termostabili, che non abbiano bisogno della catena del freddo, che rende impossibile conservarli in quelle parti del mondo dove non arriva nemmeno la corrente elettrica", spiega la virologa a capo del centro di ricerca della facoltà di Medicina veterinaria della Florida in una intervista a La Stampa.

Insomma, prosegue Ilaria Capia, "le varianti non devono spaventarci più di tanto perché i vaccini che abbiamo attualmente a disposizione, quando vengono somministrati in base ai protocolli, risultano mantenere la loro capacità protettiva, riducendo la trasmissione del virus e azzerando le forme gravi di malattia per tutti i casi di varianti fin qui note". L'importante, sottolinea la scienziata, "è che si faccia anche la seconda dose quando è richiesta, altrimenti il livello di protezione potrebbe non essere sufficiente. La priorità è impedire che le persone continuino ad ammalarsi mettendo a rischio la tenuta degli ospedali, e questo si ottiene con la vaccinazione. Quello delle varianti è un falso problema".

Quindi devono vaccinarsi tutti. Gli anziani e le persone fragili in primis ma anche i giovani. Che secondo la Capua non vanno nemmeno convinti a immunizzarsi perché "saranno i ragazzi a chiedere di potersi vaccinare quanto prima. Mia figlia si è prenotata il primo giorno in cui quelli della sua età ne hanno avuto l'opportunità", conclude la virologa. "I giovani hanno capito che solo vaccinandosi possono proteggere i loro familiari e riprendere una vita più simile a quella pre-pandemica".

