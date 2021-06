Andrea Crisanti e Matteo Salvini, lite dopo PiazzaPulita: "Riaperture come funivia del Mottarone", "Senza vergogna"

04 giugno 2021 a

a

a

Matteo Salvini infuriato. Il leader della Lega non ha preso bene il paragone di Andrea Crisanti andato in onda a PiazzaPulita durante la puntata del 3 giugno. Al centro, ancora una volta, le riaperture e le limitazioni per fermare il coronavirus. Per l'occasione il biologo si è lasciato andare a un paragone più che azzardato: le riaperture e la strage della funivia Stresa-Mottarone. "I numeri non giustificavano le riaperture - ha esordito l'esperto di fronte alle telecamere di La7 di Corrado Formigli per poi proseguire -. Le faccio un ragionamento paradossale. Supponiamo che alla funivia del Mottarone non fosse successo niente, era giusto levare il freno? La risposta è no. Abbiamo levato i freni prima del dovuto". Un'uscita che ha suscitato lo sconcerto generale e che Crisanti ha comunque ribadito: "Ce lo diceva l'Inghilterra quello che dovevamo fare, dovevamo aspettare 3-4 settimane e levare i freni. Non dimentichiamo che in questo mese fantastico ci sono stati 7mila morti. Ci avviamo a superare l'Inghilterra e diventare il primo Paese in Europa per mortalità e sicuramente uno dei primi al mondo".

"Non sappiamo cosa sta accadendo". Variante indiana, disastro italiano: "Perché dovremo chiudere di nuovo"

Puntualissima la replica del leader della Lega, allibito per quanto ascoltato: "Ieri sera in diretta Tv l'irriducibile Crisanti è arrivato a paragonare le riaperture del 26 aprile alla funivia del Mottarone operata senza freni. Senza vergogna. Senza parole". Salvini è però in buona compagnia. Come lui molti utenti del web hanno definito quel paragone una "stomachevole vaccata", altri invece lo hanno etichettato semplicemente come "orrore".

"Diffamazione", impensabile: da chi è stato denunciato Andrea Crisanti. E lui sbrocca: "Come Galileo Galilei"

Dopo questo Crisanti avrà fatto marcia indietro? Assolutamente no. "Ribadisco al 100% le mie parole. Fanno male, colpiscono al cuore, ma non c'è replica possibile - ha commentato all'Adnkronos -. La realtà è proprio questa ed è tutta qui. E giustamente può scioccare. La mia risposta a Salvini è molto semplice: noi in Italia abbiamo intrapreso un'azione senza nessun presupposto scientifico. La via giusta era quella indicata dall'Inghilterra. Punto. Abbiamo corso un rischio inutile e sono morte 7mila persone dal 26 aprile ad oggi: a me sembra che non ci sia nessun elemento da festeggiare".

"Se ne deve assumere la responsabilità". Quarta ondata? Bassetti travolge Crisanti: pesante accusa, cosa non torna sui report

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.