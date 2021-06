Joe Bastianich, i dettagli del dramma in aereo: droga, minacce al pilota e piedi legati. Terrore e atterraggio d'emergenza

10 giugno 2021 a

Quella dei passeggeri folli in aereo sta diventando una moda piuttosto fastidiosa. Lo ha scoperto a sue spese anche un personaggio famoso del calibro di Joe Bastianich, che sui suoi profili social ha raccontato quanto gli è accaduto mentre era in un aereo da Los Angeles a Nashville. “Quindi oggi è successo questo: volo Delta n. 386 da Los Angeles a Nashville, un folle si è precipitato nella cabina di pilotaggio urlando che l’aereo doveva atterrare”, ha scritto su Instagram il famoso imprenditore nonché ex giudice di Masterchef Italia.

La paura in volo è stata tanta per Bastianich così come per tutti gli altri passeggeri. Joe ha anche pubblicato un video in cui è riuscito a immortalare il momento in cui l’uomo che aveva tentato di sabotare la cabina di pilotaggio è stato immobilizzato e portato via con la forza lungo il corridoio dell’aereo. “Non vi drogate”, ha commentato tra parentesi Bastianich, che ha elogiato il gesto coraggioso di alcuni passeggeri che sono riusciti a immobilizzare l’uomo.

Il quale è poi stato legato mani e piedi e trascinato via. Successivamente l’imprenditore ha tenuto aggiornato i suoi follower, spiegando quanto stava avvenendo: “Abbiamo dovuto fare un atterraggio di emergenza ad Albuquerque”, dove i passeggeri hanno dovuto attendere un po’ di tempo prima di riprendere il viaggio, che fortunatamente si è concluso senza conseguenze gravi.

