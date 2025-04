Corsi e Bastianich, una sfida tutta aperta

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Corsi e Bastianich)

Dopo qualche iniziale incertezza il programma di Joe Bastianich su Tv8 comincia a rodare con medie tra il 2% e il 3% di share. Foodish è un format culinario itinerante Bastianich, in compagnia di un ospite famoso, va in una città per assaggiare una prelibatezza specifica da 4 ristoratori diversi tra i quali alla fine emergerà il vincitore; è partito lunedì 7 aprile con un ottimo 3% e picchi vicini al 5%, con ospite lo chef Alessandro Borghese, e, con alcuni sali-scendi, sta cercando di farsi spazio nell’affollatissimo access prime time televisivo.