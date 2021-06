Alex Britti, "ti vengo a cercare": terrificanti minacce al cantante. La sua colpa? Non ha risposto...

17 giugno 2021 a

Un 40enne romano, che nella vita fa il sommelier sulle navi da crociera, è stato condannato a due mesi di reclusione per aver minacciato Alex Britti su Instagram. I fatti sono abbastanza assurdi: l’uomo aveva domandato al cantante quale fosse il suo prossimo concerto, ma non aveva ricevuto risposta tramite il social network. Allora aveva dato in escandescenze, arrivando a insultare e addirittura minacciare Alex Britti: “Ti vengo a cercare”, gli aveva scritto.

Una tendenza molto triste e purtroppo ampiamente diffusa, quella delle offese pesanti e delle intimidazioni sui social. Sono tanti i personaggi pubblici che ogni giorno vengono presi di mira dagli hater, ma il cantante romano non ha voluto lasciar correre e ha denunciato tutto. Adesso è arrivata la condanna per il 40enne romano che lo aveva minacciato. Un caso simile era accaduto qualche mese fa ad Alessandro Gassmann, che però rispetto a Britti un po’ se l’era andata a cercare, perché era stato lui stesso a porre un interrogativo scomodo sui social.

“Sei quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi? Hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare”. In risposta aveva ricevuto tanti insulti come “spia”, “delatore” ma anche vere e proprie minacce che avevano fatto spaventare sia lui che la moglie.

