Veronica Gentili, non solo Stasera Italia: un altro colpaccio sulle reti Mediaset, dove va a finire

Non solo Stasera Italia Weekend. Per Veronica Gentili ora c'è anche Stasera Italia News, il talk di approfondimento di Rete Quattro che inizierà il 21 giugno. Un impegno non da poco che porterà la conduttrice a occupare il piccolo schermo sette giorni su sette. Niente paura però, visto che "cinque volte alla settimana faccio un’ora di ginnastica, yoga e pilates". Un rimedio, quello confessato a Tv Sorrisi e Canzoni, che aiuta ad alleviare lo stress. "Cercherò di assaporare qualche scampolo di estate, pur lavorando. Magari con una passeggiata in spiaggia a Fregene, vicino a Roma".

E ancora, parlando del compagno: "Pover’uomo! Sta con una che lavora tutta l’estate... Per fortuna Massimo, che fa lo sceneggiatore, ora è impegnato con un progetto che sarà pronto in autunno. Lui andrà via qualche giorno con gli amici. Io spero di partire a settembre. Sogno Stromboli, dove ho passato tante estati da ragazzina".

E a chi le chiede di così si parlerà quest'estate che i casi di coronavirus diminuiscono, non esita a rispondere: "La pandemia ha tenuto banco per un anno e mezzo e se ne continuerà a parlare tra vaccini, ripartenze e riaperture. Intanto torna protagonista la politica, perché con questo governo di unità nazionale i partiti si stanno riorganizzando. E bisognerà capire come". Soffiata anche sugli ospiti che potrebbero fare ingresso nel suo studio: "Il vero colpaccio sarebbe avere il presidente del Consiglio Mario Draghi, ma lui ha scelto di non andare in tv. Ospiterò tutti i politici di punta, a rotazione. Insomma, quanto basta per il successo.

