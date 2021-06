Emily Mackinnon, lui si spoglia e lei sente odore di feci? Rifiuta il rapporto, finisce in tribunale: un agghiacciante calvario

22 giugno 2021 a

Una vicenda horror, grottesca, surreale, quella rivelata da Emily Mackinnon, donna canadese che ha svelato quanto le è accaduto con una serie di video su Tik Tok: è stata citata in tribunale, rivela il Daily Mail ripreso poi da Dagospia, per essersi rifiutata di avere un rapporto con un uomo conosciuto su Tinder.

La donna aveva conosciuto su Tinder un tale Chad, studente in giurisprudenza, e i due avevano deciso di darsi un appuntamento e uscire insieme. A fine serata si spostano a casa di lui, ma quando il ragazzo si è spogliato, Emily ha sentito un forte odore di ... cacca. "Ero in piedi, e lo sentivo ancora, okay". E ancora, ha raccontato: "C'erano come segni di sbandata nelle sue mutande, non si lavava da molto tempo, e aveva bisogno di un nuovo Fruit of the Looms", racconta sui social.

Dunque, l'ovvio rifiuto. Che però l'aspirante avvocato proprio non ha digerito tanto da cercare vendetta in tribunale: "Ho lasciato stare e pochi giorni dopo, aveva pagato qualcuno per farmi causa per aver infranto un contratto verbale", ha spiegato Emily. E ancora: "Ma va bene. L'ho risolto perché aveva passato un sacco di tempo a raccontarmi di suo padre avvocato, quindi ho preso un appuntamento con suo padre e ho detto a suo padre cos’era successo".

Infine, la chiusa, durissima, della ragazza: "Ehi Chad, l'uomo che ha cercato di farmi causa, so che guardi ogni singola cosa che faccio. Ci siamo incontrati una volta. Sei ammuffito. È davvero stupido", ha picchiato durissimo.

