Otto e Mezzo, Nicola Porro umilia Enrico Letta: qualcuno si accerti del fatto che non sia ubriaco

24 giugno 2021 a

a

a

Nicola Porro non riesce a trattenersi e dopo aver sentito parlare Enrico Letta da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, gli dà dell'ubriaco. "Dopo Ius soli e patrimoniale, il segretario del Pd ne spara un’altra sul Covid", In sostanza, continua Porro, Letta sostiene che "senza le misure adottate dal governo (intendeva prima quello di Conte e poi quello di Draghi), l’Italia verserebbe, in ordine alla pandemia, nello stesso stato in cui versa il Brasile". Frase che scatena il conduttore di Quarta Repubblica: "Quando uno ascolta Enrico Letta si chiede spontaneamente se quest’uomo prima di parlare si accerti di essere sobrio. Già recentemente il Nostro aveva esordito rilanciando lo ius soli. Ora, uno che propone lo ius soli ha piena legittimità di farlo senza per ciò stesso essere sospettato di essere brillo. Nel caso che ci occupa qui, però, alle ultime elezioni il Pd, che appunto proponeva tale istituto, fu sonoramente sconfitto. Il messaggio non poteva essere meno esplicito: la volontà popolare degli italiani è che non vuole lo ius soli".

"Tocca al Parlamento". Ddl Zan? Sono fattacci vostri: Draghi gela il Pd al Senato, pietra tombale sulla legge

Del resto il timore è scatenare "migrazioni di massa di puerpere col solo scopo di assicurare al figlio la cittadinanza di un Paese che garantisce, giustamente, istruzione e assistenza sanitaria gratuita ai propri cittadini (e da un po’ di tempo anche reddito ai nullafacenti). È quel che fanno – o cercano di fare – molte gestanti messicane quando cercano di introdursi negli Stati Uniti". Tant'è, attacca Porro, "quando ho ascoltato che Letta, consapevole della volontà degli italiani, ripropone la cosa, il sospetto di persona nel complesso poco lucida mi era sorto spontaneo".

La farsa del Pd, muto in aula davanti a Mario Draghi: una doppia vittoria, muore la sinistra e viene stracciato il ddl Zan

Un sospetto che è diventato certezza dopo la sua ultima apparizione dalla Gruber: "Or dunque, caro Letta, il fatto è che l’Italia versa già nelle condizioni del Brasile. Il fatto è, caro Letta, che nel momento in cui scrivo, dall’inizio della pandemia se il Brasile ha pianto, a causa del covid, 2300 morti per milione di abitanti, l’Italia ne ha pianti 2100 per milione d’abitanti. Se si tiene conto del fatto che il Pil pro capite italiano è più del triplo di quello brasiliano – cioè che l’italiano avrebbe potuto ben aspirare a un sistema sanitario migliore di quello offerto dal governo giallo-rosso – a fronte di una mortalità per covid in Italia appena il 5 per cento inferiore che in Brasile, possiamo senz’altro concludere che l’Italia ha fatto molto peggio, ma molto peggio, del Brasile".

Papa Francesco divorzia dalla sinistra. Ddl Zan, il retroscena: il muro di Enrico Letta, ecco la vera ragione dello strappo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.