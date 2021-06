Tg1, terrore per Valentina Bisti: inseguita, insultata e spintonata. La situazione degenera a tempo record

28 giugno 2021 a

Panico al Tg1. Valentina Bisti, storica inviata e conduttrice, è stata insultata in diretta e inseguita da un gruppo di tifosi durante la realizzazione di un servizio per Euro 2020. Cosa è accaduto? La Bisti aveva chiesto alle persone presenti di allontanarsi perché erano troppo vicine a lei e alla telecamera, ma la reazione è stata delle peggiori.

"Ieri prima del collegamento con il tg, alle mie spalle, si era radunato un piccolo gruppetto di persone. Poi con il passare dei minuti si sono aggiunti soprattutto giovani e bambini incitati dai genitori ad avvicinarsi. Ho tentato di farli allontanare ma la situazione è degenerata tra urla e spintoni", ha continuato la giornalista. E a confermare la versione il video che potete vedere qui sotto. "Il primo collegamento è saltato - ha ripreso -, allora mi sono spostata per cambiare postazione ma sono stata inseguita da una folla agguerrita che mi ha presa a parolacce perché non era riuscita a comparire in tv... alla fine ho trovato un angoletto riparato dove sono riuscita a collegarmi. Peccato perché tra i tifosi ho visto tantissima bella gente, sorridente, civile, innamorata dell’Italia che non sono riuscita a raccontare come avrei voluto", ha aggiunto su Instagram.

Una scena assurda. Che in poco tempo diventa virale sui siti. Il buonsenso delle persone scompare in pochissimo tempo: la Bisti stava soltanto facendo il proprio lavoro nel migliore dei modi, come sempre accade. Una situazione simile era successa anche prima della gara Italia - Galles e quando ci si trova di fronte a un fuoriprogramma simile - sicuramente - ogni giornalista ha difficoltà a reagire. La Bisti mantiene una calma da manuale. Per fortuna.

