L'Eredità, presente Ginevra Pisani? "Finalmente posso dirvelo": confessione-bomba su Flavio Insinna

Francesco Fredella 24 giugno 2021 a

Da L'Eredità e prima ancora Uomini e donne a Il Pranzo è servito. Ginevra Pisani è nel cast di questo nuovo programma, che partirà a breve. Una nuova pagina per Ginevra, che dopo l'esperienza dalla De Filippi, era tornata in tv come Professoressa dell’Eredità, storico quiz della Rai 1. Ora tocca a Flavio Insinna riportare in televisione quel programma tanto amato dal pubblico. Si tratta di un'operazione amarcord. E lo farà proprio con la "fedelissima" Ginevra, la Pisani sarà infatti proprio accanto ad Insinna.

Al pubblico è piaciuta molto e per questo motivo è stata arruolata nel nuovo programma di Rai 1, dopo la parentesi a L'Eredità. “Finalmente posso dirvelo”, ha scritto annunciando che da lunedì 28 giugno sarà di nuovo in televisione su Rai 1. Il game, il più famoso della tv, andrà in onda alle 14, subito dopo il Tg1. Ginevra ha ammesso di essere molto emozionata per questo ritorno in video, che ha un sapore tutto diverso.

“È un programma che ha fatto la storia della tv ed io sono onorata di poter accompagnare Flavio Insinna in questo meraviglioso viaggio che ci aspetta. Mentre scrivo queste parole mi commuovo, però sono lacrime di gioia. Ho bisogno di tutto il vostro affetto e supporto, ora più che mai”, dice. Per lei una lunga gavetta, iniziata a Napoli tanti anni fa. Ora tocca il cielo con un dito: arrivare su Rai1 è sicuramente il coronamento di un grande sogno per chi vuole fare televisione. Anche per lei il conto alla rovescia è già iniziato, manca pochissimo alla prima puntata che farà sicuramente emozionare tutti gli amanti del genere amarcord.

