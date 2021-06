Augusto Minzolini direttore del Giornale, dopo lo scoop Dagospia massacra il Corsera: "Bene, bravi, bis". Duro attacco a Cairo

11 giugno 2021 a

a

a

Che Augusto Minzolini sarebbe andato a dirigere il Giornale lo ha anticipato Dagospia ieri 10 giugno. Il sito di Roberto D'Agostino è stato il primo a darne notizia ma il Corriere della Sera che ha poi riportato la news non lo ha citato. "Quanta fatica fa il Corriere della Sera a scrivere che è stata Dagospia a dare la notizia di Augusto Minzolini in pole per la direzione de Il Giornale", si legge su Dagospia. "Invece di citare questo disgraziato sito, il quotidiano di Urbanetto Cairo si produce in uno stitico 'circola il nome'". Quindi conclude: "Bene, bravi, bis: fate 'circolare'".

"L'ha deciso Marina Berlusconi, perché Silvio...". Dagospia, scoop e veleno: chi sarà il nuovo direttore del Giornale | Guarda

E infatti la notizia è riportata così sul quotidiano di via Solferino: "Per la direzione del Giornale , dopo il passaggio di Alessandro Sallusti a Libero, circola il nome di Augusto Minzolini, giornalista ed ex senatore di Forza Italia. Paolo Berlusconi, editore del quotidiano, ieri era cauto: «Per ora non abbiamo ancora firmato con nessuno. Appena firmato, comunicheremo il nome del nuovo direttore» ha detto all' Adnkronos". Di Dagospia nessuna traccia.

Federazione, indiscreto-Minzolini: "Al via l'effetto-domino", per la sinistra può essere la fine | Video

Intanto, Minzolini è diventato, esattamente come anticipato dal sito di D'Agostino, il nuovo direttore de Il Giornale. La decisione sarà ufficializzata entro la prossima settimana, riporta ItaliaOggi. Romano, classe 1958, Minzolini, tra i moltissimi ruoli ricoperti, è stato direttore del TG1 dal 9 giugno 2009 al 13 dicembre 2011 e senatore della Repubblica per Forza Italia dal 15 marzo 2013 al 20 aprile 2017. Sul Giornale era già editorialista.

Hai capito, Augusto Minzolini? La bella vita: ecco da dove si collega (e come rosica Myrta Merlino) | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.