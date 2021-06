Guido Crosetto ridicolizza Giuseppe Conte ancor prima che inizi a parlare: "Come ai bei vecchi tempi?", ko tecnico

28 giugno 2021 a

E' uno degli eventi più attesi della giornata. O forse no. Giuseppe Conte, che non sta vivendo un momento sereno all'interno del Movimento 5 Stelle, parlerà in conferenza stampa alle 17 e 30. Farà un passo indietro o proverà a ricucire con Beppe Grillo, dopo le frecciatine e le tensioni dei giorni scorsi? Non è dato sapere per ora. In molti, però, si chiedono con quanti minuti di ritardo l'avvocato inizierà a parlare. Difficile dimenticare che in piena pandemia l'ex premier ha spesso iniziato le sue conferenze con minuti, se non proprio ore, di ritardo.

Sulla questione si è espresso anche il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia Guido Crosetto con un tweet ironico: "Chissà se questa sera, alla conferenza, arriverà in ritardo come ai bei vecchi tempi...". Ma non è stato l'unico. Qualcuno infatti ha commentato: "Sarà puntuale perché non c'è la diretta a reti unificate in prima serata. Per fortuna non vedremo più quelle buffonate". A differenza di alcuni mesi fa, quando era presidente del Consiglio, Conte non parlerà in televisione. Anche se il suo discorso verrà trasmesso - ovviamente - sulla sua pagina Facebook.

Conte ha convocato la stampa nella Sala del Tempio di Adriano a Roma, quella stessa dove Luigi Di Maio un anno e mezzo fa annunciò le sue dimissioni da capo politico. Sarà lì a prendere la parola dopo tre giorni di silenzio seguiti alle accuse rivoltegli dal garante Beppe Grillo davanti a deputati e senatori 5 stelle. Intanto i parlamentari attendono col fiato sospeso per capire quale sarà il destino del Movimento: “Lavoriamo per l’unità, usando testa e cuore. Come sempre troveremo una soluzione”, ha detto Di Maio alla Gazzetta del Mezzogiorno.

