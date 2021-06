L'Aria che tira, Domenico De Masi su Beppe Grillo: "Enorme regalo alla destra", come godono Salvini e Meloni

30 giugno 2021 a

"Quello che ha fatto Grillo ieri è un grande regalo all'estrema destra": il sociologo Domenico De Masi - ospite di Francesco Magnani a L'Aria che tira su La7 - ha fornito una sua analisi sulla rottura irreversibile tra il garante del Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte. Dopo una conferenza stampa nella quale l'ex premier ha definito inadeguata una diarchia, Beppe Grillo ha risposto in maniera ancora più dura con un post sul suo blog, dicendo che l'avvocato è privo di visione politica e capacità manageriali. Mettendolo, di fatto, alla porta. Così facendo, però, secondo De Masi, avrebbe fatto crescere i consensi attorno a Lega e Fratelli d'Italia, con tutta una serie di ex elettori che probabilmente sceglieranno di spostarsi in quella direzione.

"Alle prossime elezioni è molto probabile che vincano i due partiti di destra", ha spiegato il sociologo, il quale poi ha fatto notare che l'Italia si trova in una situazione molto particolare: "E' forse l'unico Paese ad avere due partiti di destra". Poi ha continuato: "È probabile che Lega e Fratelli d'Italia, dopo questa situazione strana che si è venuta a creare, arrivino a una maggioranza tale che consenta loro di fare un'Italia di destra".

Il sociologo ha rivelato di aver avvertito il garante di questo rischio in passato: "Io lo avevo detto a Grillo che una situazione di questo tipo sarebbe stato un grandissimo regalo alla destra". "Lui cosa le aveva risposto?", gli ha chiesto allora il conduttore. De Masi ha replicato: "Quando si trova in difficoltà Grillo non risponde ma fa delle battute. Il problema è che con le battute non si riesce a governare un Paese".

