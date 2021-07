Guido Crosetto, stoccata a Michela Murgia: "Hamas smentisce ogni rapporto di simpatia con lei"

01 luglio 2021 a

L'ultima vergogna di Michela Murgia è talmente vergognosa che la stessa scrittrice rossa la ha cancellata, ovviamente troppo tardi. Il punto è che la Murgia su Instagram ha preso posizione al fianco di... Hamas. Già, il gruppo terroristico palestinese che ha in pugno la Striscia di Gaza. Interpellata da una utente, che le chiedeva un parere sul conflitto israelo-palestinese, e lo faceva spiegando di essere consapevole del fatto che non è un tema semplice, la Murgia ha risposto senza indugio alcuno: "Non è affatto complicato, la penso come Hamas". Bum.

Troppo. Davvero troppo. Tanto che probabilmente la stessa Murgia se ne accorge, poiché quel post è stato rimosso. Ma ovviamente quelle parole avevano già iniziato a rimbalzare un po' ovunque. E tra commenti indignati e stoccate, ecco che spicca quella di Guido Crosetto. Su Twitter, il gigante di Fratelli d'Italia cinguetta quanto segue. "Hamas: Non conosciamo la Murgia e smentiamo qualunque rapporto di simpatia con lei". Dunque, in calce aggiunge: "(Sarcasmo!"). Murgia colpita e affondata, ancora.

