Malika Chalhy, valanga di insulti sui social. Le augurano il peggio, tragica svista: chi massacrano senza motivo

La cantante Malika Ayane è stata insultata perché scambiata per Malika Chalhy, la 22enne cacciata di casa dai genitori perché omosessuale, che adesso sta ricevendo numerosi tweet di solidarietà, ma anche di insulti per aver mentito sui soldi che le sono stati donati dopo lo spiacevole episodio in famiglia. La ragazza, infatti, è al centro di una grossa polemica che riguarda i fondi ricevuti in solidarietà dagli italiani, perché li avrebbe impiegati, fra le altre cose, per comprare una Mercedes e un cagnolino di razza da 2500 euro.

Intanto però la Ayane è intervenuta per fare chiarezza. "Cari fulmini di guerra che mi intasate la mail e i social con insulti o espressioni di solidarietà, ho una notizia per voi: la Malika che cercate NON SONO IO. Incredibile che nel 2021 ci siano più donne con lo stesso nome, eh?”, ha scritto spazientita su Twitter. Sperando di fermare, così, la valanga di attacchi da parte di utenti che credono di parlare con la giovane ragazza toscana.

La 22enne al centro della bufera si è difesa, ma la polemica non accenna a placarsi. Malika Ayane, invece, sembrerebbe essere “colpevole” solo per avere il suo stesso nome: "Che poi, se volete mandare messaggi d’amore siete i benvenuti - se d’odio un po’ meno ma avrete le vostre ragioni - purché siano per me stessa medesima”, ha concluso la cantante.

