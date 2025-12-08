Che tempo che fa, Scurati: "Tutte le idee tranne quella fascista"

"Tu sei tra i firmatari della lettera aperta all'associazione italiana editori, cui si chiede conto in questi giorni della presenza al festival letterario 'Più libri più liberi' della casa editrice Passaggio al bosco, che promuove libri di propaganda fascista e addirittura nazista. Perché hai deciso di firmare?": Fabio Fazio lo ha chiesto al suo ospite, lo scrittore Antonio Scurati, a Che tempo che fa sul Nove. La polemica è scoppiata qualche giorno fa, quando diversi autori si sono opposti all'invito rivolto a Passaggio al bosco.

"Sapevo che sarebbe arrivata questa domanda", ha detto Scurati. Che quindi ha proseguito: "Risponderò con una citazione: 'si discutono tutte le idee tranne l’idea fascista, perché il fascismo è la morte di ogni altra idea'. Pertini Sandro da Stella, provincia di Savona, settimo presidente della Repubblica italiana". Il fascismo, dunque, non può essere discusso ma solo combattuto. Strano però che questa citazione venga fatta da un autore che invece di fascismo e storia del fascismo si è occupato in maniera approfondita per anni, mettendolo spesso al centro dei propri interventi.

Solo qualche mese fa, al Festival del Pensare Contemporaneo a Piacenza, diceva: "Il fatto che una classe dirigente che proviene dal neofascismo in gioventù abbia potuto prendere del tutto legittimamente e democraticamente il potere politico vincendo le elezioni senza però sentire il bisogno di attraversare insieme alla nazione il fantasma fascista e neofascista sta a dimostrare che gli italiani i conti col fascismo non li hanno mai fatti fino in fondo".