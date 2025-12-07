Gaffe e scivoloni: ecco una settimana da La7

La Lega ce l’aveva duro. Criminali e manigoldi, di destra più o meno estrema, ce l’hanno piccolo. Cosa? Quest’ultima informazione, fortunatamente senza dovizia di particolari, ce l’hanno data Corrado Augias e Aldo Cazzullo, in rigoroso ordine alfabetico. È stata una settimana memorabile per gli intellettuali de La7. Lunedì sera “La Torre di Babele” ha cominciato a pendere, ma nulla a che vedere con quella di Pisa. I maestri, in poltrona per discutere dei problemi che attanagliano il Paese – di solito “Achtung tornano i nazisti”, “La destra ha la rogna”, “Oddio (e odio) le camicie nere”, “De rerum fascista” – hanno volato alto, pardon basso: «La scienza», ha iniziato Augias parlando del Terzo Reich, «venne applicata alla creazione di una razza di alti dolicocefali biondi, come diceva Hitler... Che era minidotato...». «Come dicono di Trump!», è intervento, ghignando, Cazzullo. “Make americans big again?”.

REICH E CASA BIANCA

Vada per il baffino, le cui dimensioni poco generose eventualmente erano l’ultimo dei problemi e sul quale studi e leggende si sprecano. Adolf, peraltro, non può confermare né smentire, ma comunque è dubbio che lo farebbe. Più che altro è il collegamento andrologico baffino-ciuffone, inteso come Donald, che sfugge, a meno che non lo si riconosca come il diavolo, cosa che ovviamente escludiamo. E però ci attanaglia anche un altro dubbio, ossia perché e da chi sia nata la storia delle dimensioni non siffrediane di Trump. Disinformatia russa? Chissà. Se per una certa intellighenzia vale l’equazione pistola-pistolino suggeriamo al fronte progressista, ma non ci rivolgiamo alla coppia di Babele, di assoldare una falange di andrologi dotati di righelli per avvertire che se non sei dalla parte giusta rischi la figuraccia sotto le lenzuola. Ai tempi della Merkel – da noi c’era il centrodestra al governo – il giornale tedesco Bild ha scritto che gli augelli degli italiani stavano battendo in ritirata, ma niente copertina illustrata come i colleghi di Der Spiegel che in copertina misero la Walther P38 sul piatto di spaghetti.