Ilaria Salis, autogol con gli auguri per Sant'Ambrogio: "Che Milano torni bella e accogliente"

Altro autogol firmato Ilaria Salis. L'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana ha voluto augurare ai suoi follower un felice Sant'Ambrogio. Fin qui nulla di male se non fosse che ancora una volta ha tirato in ballo l'immigrazione. "Da Bruxelles, buon Sant’Ambrogio alle milanesi e ai milanesi, nativi e immigrati - scrive su X con tanto di foto sua in primo piano -. Che Milano torni a essere - non lo è più - quelle bellissima città aperta e accogliente, dove si può vivere del proprio lavoro ed essere felici".

Quanto basta a scatenare la reazione degli utenti. Tra questi c'è chi scrive: "Chissà perché non lo è più...", "Non dubitare Ilaria, Milano è accoglientissima e a viverci ci si diverte un mondo: accoltellamenti, furti, rapine, degrado, baby gang, aggressioni etc...", "Milano era ed è col "coeur in man" Non sono i milanesi che sono cambiati, chi lavora è sempre ben accetto. Quindi, non usiamola per fare politica nel giorno della sua festa", "Non è più bellissima proprio perché l'avete fatta diventare accogliente. Ma ce la stiamo riprendendo, tranquilla", "Che Milano non sia più la bella città di un tempo concordo, ma niente da dire sui motivi?", "e soprattutto sicura come quando era aperta e accogliete….forse è stata troppo accogliente".