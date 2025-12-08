Poliziotti di notte, superstar in tv

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Bodycam: agenti in prima linea” / DMAX) La rete “nativa digitale” DMAX, edita da Warner Bros. Discovery, si distingue per una programmazione profondamente controcorrente. I format sono a cavallo tra documentazione, inchieste, intrattenimento e sport, scelte che riescono a soddisfare il palato di un target più maschile attento ai temi della sicurezza. Tra i contenitori più visti o i programmi Bodycam: agenti in prima linea e Cops Spagna, simili nello svolgimento: si tratta di interventi della polizia statunitense e spagnola ripresi da cam interne. Dalle 2 alle 6 di notte tengono sveglie complessivamente, tra tutte le puntate in onda, circa 200mila persone con punte di 50mila teste per una puntata e picchi di share al 5%. Particolarmente seguito l’episodio in cui i policemen” dell’Arkansas rimangono bloccati 4 ore per stanare un uomo armato barricato in casa con 45mila utenti sintonizzati dalle 2.25 alle 3.15 mentre dalle 5.15 alle 6 sfiorano i 60mila spettatori gli agenti della policía iberica intenti a scovare un traffico internazionale di droga.