Stasera Italia, Massimo Cacciari sbotta con Enrico Letta: "Non voleva stare con Salvini e allora perché è al governo?"

Non ci va per il sottile Massimo Cacciari. Ospite a Stasera Italia nella puntata del 3 luglio, il filosofo ha voluto dare un consiglio spassionato a Enrico Letta: "Se Letta riteneva inconciliabile un governo con Salvini - ha esordito alle telecamere di Rete Quattro nel programma condotto da Veronica Gentili - poteva fare a meno di entrarci. Se Letta riteneva che il Pd non potesse far parte di un governo con Salvini, poteva evitare di farne parte. Salvini non mi pare abbia cambiato idea negli ultimi minuti...". E infatti il segretario dem non manca di attaccare la Lega e il suo leader. L'ultima occasione è stata la firma del patto tra sovranisti europei.

"Non si può stare allo stesso tempo con l’europeismo e con Orban - sono state le parole di Letta -. Non si può essere sostenitori insieme di Draghi e di Orban. Semplicemente, non si può". E ancora: "L’alleanza dei sovranisti di Salvini e Meloni ha due primi ministri, Orban e Morawiecki. Sono gli unici due che l’anno scorso hanno messo il veto a Next Generation EU e al Recovery Plan che salva l’Italia. Solo la determinazione degli altri 25 li ha poi battuti". Allora, è il consiglio dell'ex sindaco di Venezia, a Letta conviene levare le tende.

Poi Cacciari si è pronunciato anche sulla situazione che sta vivendo il Movimento 5 Stelle: "C'è qualcuno in Italia interessato allo statuto del M5S? Esiste? Lo conoscete? Io sono allibito. Io ho detto che finiranno per trovare un accordo: chiunque voglia rompere perde automaticamente i gruppi parlamentari, che a casa non andranno mai". Altro commento tombale.

