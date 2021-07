Riccardo Muti, "sei articoli al mese su di lui". Dagospia, bomba sul "Corriere": ecco cosa c'è dietro

05 luglio 2021 a

a

a

"Ancora Muti oggi sul Corriere. Una volta la settimana, diventa invasivo, poco sopportabile. Così si fa del male alla musica. Ci sono altri musicisti, non se ne può più di vedere sempre la stessa faccia e leggere gli stessi sermoni”. Così scrive il loggionista della Scala Marco Vizzardelli a Dagospia. Così il sito di Roberto D'Agostino va a verificare e scopre che dal primo gennaio 2021 al maestro napoletano il Corriere ha dedicato 29 articoli (circa sei al mese, più di uno alla settimana), in genere di una pagina. "Nella recente intervista di Aldo Cazzullo addirittura due", scrive Dagospia.

Riccardo Muti a Libero: "Dio c'è, me l'ha detto Mozart. Perché un musicista non può non essere credente"

"L’unica occasione nella quale il Corriere non ha dedicato una pagina a Muti è accaduto quando ne doveva parlare, ovvero la sera dell’11 maggio, in occasione del ritorno alla Scala di Muti, questo – eternamente rancoroso verso il teatro e i suoi lavoratori – si è messo a inveire in camerino “sfanc******” il direttore musicale Riccardo Chailly, che era andato a omaggiarlo. Una scena mai vista in un teatro, documentata dai cronisti indipendenti e di fronte alla quale il giornale-istituzione avrebbe dovuto prendere le difese dell’istituzione, ovvero della Scala. Invece, no", svela sempre Dagospia.

"Col maestro Riccardo Muti non ho mai ricucito". Alfonso Signorini, la dolorosa confessione: perché è finita in disgrazia

Dagospia parla anche dei tanti cambiamenti nel mondo della lirica avvenuti quest'anno non segnalati dal quotidiano di via Solferino e va a prendere in considerazione poi le pagine dedicate al direttore d'orchestra: "“Muti commosso dopo un anno di streaming” (12/5/2021); “Riccardo Murti e l’orchestra Cherubini: tour in streaming” (28/2/2021) “Muti: mi hanno offeso” (4/2/2021), “Muti noi portiamo pace, solidarietà e fratellanza” (2/1/2021)... così moltiplicato per 29 articoli sul Corriere!", ribadisce il sito. "Il Corriere ha realizzato anche dei collaterali che si avvalgono della firma di Riccardo Muti, come cd-rom ecc ecc. Ma non basta per giustificare tanta ossessiva presenza del maestro. “Muti con la figlia si gode Torino”, “Muti saluta Torino e promette: siete una eccellenza tornerò a lavorare qui”, “Donizetti alla prova di Muti”, “Muti ritorna all’Arena”…", ricorda sempre Dagospia citando altri titoli del Corriere su Muti.

Video su questo argomento A Riccardo Muti il premio Nilsson

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.