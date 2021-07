Omnibus, Paragone: "Denuncio Burioni, avete paura?". E la conduttrice interrompe tutto: caos in diretta

24 luglio 2021 a

Un Gianluigi Paragone scatenatissimo quello andato in onda venerdì 23 luglio durante il programma di La7 Omnibus. In studio il leader di Italexit se l'è presa con il tweet di Roberto Burioni. "Propongo una colletta per pagare ai no-vax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci", aveva scritto il virologo. Ed ecco che l'ex M5s tenta di rileggere in diretta il cinguettio, bloccato però dalla conduttrice, Flavia Fratello. "Avete paura, io lo vado a denunciare all’ordine dei medici", ha tuonato l’ex volto de La Gabbia. "No, non ho paura - lo ha bacchettato la Fratello -. È solo una polemica inutile che non ci interessa, faccia ciò che ritiene giusto, non è una polemica interessante. È un battibecco tra due che vogliono far vedere chi ce l’ha più lungo. Ho avuto questa impressione, so che non dovrei dire queste cose alle 9 del mattino".

Ecco che si intromette Davide Faraone: "Fai un danno al Paese, fai lo sborone in quello studio, sei lì grazie a me che sono vaccinato - ha controreplicato il senatore di Italia Viva. Ti puoi permettere di girare il Paese perché io ti ho messo in sicurezza. Non puoi fare l’arrogante grazie a me che mi sono vaccinato. Dovrebbero spiegarti cosa è l’immunità di gregge, hai dimenticato le 120 mila persone che ci hanno lasciato".

"Allora - è stata la frecciata finale di Paragone - fatelo obbligatorio, ipocriti. In Parlamento avete una maggioranza incredibili, rendete la vaccinazione obbligatoria". Poco prima Paragone si era scagliato anche contro Matteo Bassetti per le sue partecipazioni televisive: "Sei pronto per andare all'Isola dei Famosi", era stata la sua accusa.

