Stasera Italia, Matteo Renzi 'sfregiato' da Rampini: "Somiglianze con Macron, ma a lui è andata meglio"

A livello di posizioni identitarie, Matteo Renzi si colloca più nell’asse del centrodestra o del centrosinistra? È la domanda che Veronica Gentili ha posto a Federico Rampini nel corso della puntata di Stasera Italia andata in onda martedì 27 luglio su Rete 4. Il senatore di Rignano è stato l’ospite in studio, mentre il giornalista di Repubblica ha espresso in collegamento la sua opinione sull’ex premier.

“Non dovrei neanche tentare di rispondere - ha esordito Rampini - perché non è il mio campo, però da quello che riesco a ricostruire posso dire che aveva un progetto interessante che si è schiantato sul referendum”. Renzi ha annuito, il giornalista è andato avanti con le sue considerazioni: “Tutti quelli che hanno provato a fare la riforma dello Stato per rendere l’Italia più governabile hanno purtroppo incassato sconfitte memorabili. Questo è un problema serio, l’Italia fatica a farsi governare e non ama i decisionisti”.

“In Italia molto prima di Renzi - ha dichiarato Rampini - da Fanfani a Craxi e D’Alema, in molti hanno provato a rendere più governabile il sistema italiano, ma si sono schiantati tutti. Poi Renzi aveva qualche somiglianza con Macron, ma a quest’ultimo mi sembra sia andata un po’ meglio, almeno per il momento”.

