Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa...

L'attesa è finita e il sogno di tanti juventini si sta per realizzare. Edon Zhegrova, salvo cambi di programma dell'ultimo minuto, dovrebbe essere tra gli 11 titolare che questa sera, mercoledì 10 dicembre, scenderà in campo all'Allianz Stadium per disputare la partita di Champions League contro il Pafos. Una novità, in effetti, dato che il kossovaro non era mai stato schierato dall'inizio da quanto è approdato sotto la Mole. Complice un lungo stop che lo scorso anno col Lille lo aveva tenuto fuori per larga parte della stagione. Ma ora, stando a quanto dichiarato da Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre-gara, dovrebbe stare meglio.

In questa prima parte di stagione, Zhegrova ha vissuto la nuova esperienza alla Juventus tra alti e bassi. Per carità, ogni volta che è stato chiamato in causa - pochissime volte - ha sempre risposto presente. Per lui, però, sempre una manciata di minuti. Tutti sul finire di gara e molto spesso quando la Vecchia Signora doveva ribaltare il risultato.