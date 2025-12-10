DiMartedì, Massimo Giannini straccia il suo giornale: "Repubblica, fine indegna"

L'era italiana di Repubblica sta per finire. Ora dovrebbe avere inizio quella balcanica, più nello specifico greca. Un portavoce di Gedi, il gruppo editoriale che possiede la holding degli Agnelli Exor, ha confermato di essere in trattative con la società greca dei media Antenna per la vendita dei propri asset, tra cui c'è appunto Repubblica. E i dialoghi tra le parti, stando a quanto ha fatto sapere Reuters, stanno procedendo "positivamente". Se questo scenario dovesse concretizzarsi, verrebbe meno l'ipotesi di un acquisto del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari da parte di Leonardo Maria del Vecchio che avrebbe dato disponibilità a investire circa 140 milioni.

A DiMartedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris, è stato ospite Massimo Giannini. Il padrone di casa ne ha approfittato per chiedergli conto del mercato editoriale che riguarda il suo giornale.