DiMartedì, Massimo Giannini straccia il suo giornale: "Repubblica, fine indegna"

mercoledì 10 dicembre 2025
L'era italiana di Repubblica sta per finire. Ora dovrebbe avere inizio quella balcanica, più nello specifico greca. Un portavoce di Gedi, il gruppo editoriale che possiede la holding degli Agnelli Exor, ha confermato di essere in trattative con la società greca dei media Antenna per la vendita dei propri asset, tra cui c'è appunto Repubblica. E i dialoghi tra le parti, stando a quanto ha fatto sapere Reuters, stanno procedendo "positivamente". Se questo scenario dovesse concretizzarsi, verrebbe meno l'ipotesi di un acquisto del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari da parte di Leonardo Maria del Vecchio che avrebbe dato disponibilità a investire circa 140 milioni. 

A DiMartedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris, è stato ospite Massimo Giannini. Il padrone di casa ne ha approfittato per chiedergli conto del mercato editoriale che riguarda il suo giornale.

DiMartedì, Giannini insulta FdI: "Atreju? Il raduno di una setta. E poi..."

C’è un Massimo Giannini critico con il governo (e questa non è una novità), ma anche obiettiv...

"Giannini, Repubblica va ai greci?", ha domandato il conduttore. "Ne sento parlare e risulta così - la replica di Massimo Giannini -. Diciamo che è l'indegno coronamento di 50 anni di storia straordinaria di questo giornale che ha accompagnato la crescita del Paese. Oggi ha ancora una redazione, collaboratori, editorialisti - ha concluso - che non meritavano questa fine".

DiMartedì: l'intervento di Massimo Giannini

