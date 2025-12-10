DiMartedì, Francesco Storace irride Maurizio Landini: "È rimasto solo lui"

"Io credo che questa manovra, ho visto una di quelle righe che avete sottolineato, c'è il termine 'salari' - ha spiegato Storace -. Si diceva che non c'entrasse nulla... attraverso la strutturalità del taglio al cuneo fiscale, attraverso el decontribuzioni per quel che riguarda gli aumenti salariali, c'è comunque da fare qualcosa . Si tratta di tanto? No, ma è quello che si doveva cominciare a fare e credo che questo vada apprezzato. Altrimenti non si spiega perché si spaccano anche i sindacati ".

A Francesco Storace basta una semplice domanda per svelare tutta l'ipocrisia di una sinistra che continua a raccontare ai cittadini che l'economia italiana sta andando a rotoli. A DiMartedì è andato in scena un bel confronto tra il giornalista di Libero ed Elisabetta Piccolotti , deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Il tema? La manovra e il taglio delle tasse .

E ancora: "Io vorrei semplicemente dire all'amabilissima onorevole Piccolotti. Perché questo governo per le tasse ha cominciato un percorso virtuoso di abbassamento. Anche se la dottoressa la vede da un altro punto di vista. Però non è vero quello che si racconta, questa favola per cui l'economia sta andando male. Non mi avete risposto a una domanda. Se tutto va male per chi lavora, perché i sindacati sono spaccati? Perché c'è chi sostiene, come la Uil o la Cisl o l'Ugl, quello che sta facendo il governo? Solo la Cgil scatena il pandemonio", conclude Storace con una stoccata a Maurizio Landini.